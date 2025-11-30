Синоптик рассказал, что зима придет в Центральную Россию с опозданием

Привычная зима в Центральной России ожидается лишь во второй половине декабря. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, ноябрь в Москве оказался на 4,3 градуса теплее климатической нормы и стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений, уступая лишь ноябрю 2013 года. За месяц выпало 74 мм осадков, что составляет 143% от нормы.

Долгосрочный прогноз указывает, что декабрь также будет теплым: среднемесячная температура воздуха на большей части Русской равнины ожидается на 3–5 градусов выше нормы. Для Москвы климатическая норма составляет −8,6°C ночью и −3,5°C днем. Количество осадков при этом может оказаться на 10–20% ниже среднего, а снежный покров к Новому году будет формироваться поздно.

Метеорологическая зима, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля, наступит с задержкой более чем на месяц и прогнозируется не раньше второй половины декабря. Устойчивый снежный покров ожидается только к концу месяца.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать похолодания.