Борьба с «пристрастием»: в России хотят запретить продажу безалкогольных пива и вина детям

В Госдуме рассматривают возможность введения запрета на продажу детям безалкогольных вина и пива, а также другой продукции, имитирующей алкоголь. По словам Вячеслава Володина, такие напитки употребляют около 6% детей 10–13 лет и 21% подростков 16–17 лет. Как полагают в ГД, это приводит к «формированию пристрастия» и делает спиртное более привлекательным в будущем.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в парламенте обсуждают введение ограничений на продажу несовершеннолетним безалкогольного пива, вина и другой подобной продукции.

«Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — написал Володин в своем Telegram.

По словам председателя ГД, это связано с ростом продаж таких напитков среди молодежи.

«Покупателями становятся не только взрослые. По оценкам экспертов, в возрасте 10–13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16–17 лет — порядка 21%. То есть каждый пятый», — добавил Володин.

Он утверждает, что, по оценкам врачей, употребление такой продукции ведет к «формированию пристрастия к специфическому вкусу алкогольных напитков», делая их более привлекательными в будущем.

Алкогольный возраст

В течение 2025 года в Госдуме и регионах выдвинули ряд инициатив, направленных на снижение потребления алкоголя в России.

Так, в июле в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ограничение возраста продажи алкоголя до 21 года — по аналогии с нормой, действующей в США.

Автор законопроекта сенатор Марина Сидухина в пояснительной записке подчеркнула, что алкоголь оказывается негативное влияние на физическое состояние, способствует разрушению социальных отношений и «препятствует развитию человеческой личности».

«Человек становится взрослым в 21». В России могут поднять возраст продажи алкоголя Алкоголь в России хотят продавать только с 21 года. По информации Mash, законодательную... 30 октября 18:33

В 2019 и 2021 годах Минздрав уже предлагал повысить возраст, с которого допускается продажа крепкого алкоголя, но тогда инициативу не поддержали Минфин и Минэкономразвития, посчитав меру неэффективной.

В России приобрести алкоголь можно только по достижении 18 лет. При этом федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» не делает различий между видами спиртного, и к единому возрастному порогу относятся и пиво, и вино, и крепкие напитки.

Позднее, 27 июля, глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС призвал сократить время розничной продажи спиртного до 11:00–19:00. Сейчас федеральные правила запрещают продажу алкоголя с 23:00 до 8:00, но регионы могут ужесточать нормы.

Кроме того, Рыбальченко выступил за ограничения на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, за исключением кафе и ресторанов, и запрет на реализацию спиртного в заведениях, где часто бывают семьи с детьми.

Региональные ограничения

Сегодня регионы РФ могут сами устанавливать различные условия продажи алкоголя. Например, в Вологодской области с 1 марта спиртные напитки можно приобрести только в будни с 12:00 до 14:00.

15 ноября губернатор региона Георгий Филимонов сообщил в Telegram, что в Вологде и Череповце завершили демонтаж всех вывесок магазинов «Красное&Белое»: в июле сеть прекратила продажу алкоголя в области в связи с приостановкой лицензии. Филимонов при этом предлагал сети провести ребрендинг, стать продуктовыми магазинами и продолжать работать в соответствии с областными законами.

Всего, по заявлению губернатора, в Вологодской области за время действия ограничений прекратили работу почти 70% алкомаркетов. «На старте инициативы в регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 419 закрылись или сменили название и ассортимент», — уточнил глава региона.

По данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система), в сентябре 2025 года потребление алкоголя в России опустилось до минимального уровня с 1999-го. За последние 12 месяцев на одного жителя пришлось 7,84 л спиртного, последний раз такой показатель фиксировался 26 лет назад.

Власти планируют к 2030 году сократить среднегодовое потребление до 7,8 л. Эта цель была сформулирована еще в 2009 году, когда уровень достигал 18 л этанола на человека.