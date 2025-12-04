На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Балицкий пообещал исполнить мечту мальчика из Запорожской области

Губернатор Балицкий в рамках «Елки желаний» подарит ребенку горный велосипед
Екатерина Штукина/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий пообещал исполнить желание шестилетнего жителя села Бановка, который мечтает о горном велосипеде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Балицкий принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая проходит в рамках международного форума «Мы вместе».

«Обязательно исполню желание шестилетнего Ивана, который мечтает о горном велосипеде. Прекрасная акция, которая призывает исполнять мечты детей со всей России», — написал губернатор.

3 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в рамках международного форума «Мы вместе» принял участие в «Елке желаний». Он пообещал исполнить мечту мальчика из Шахтерска в ДНР, который хотел конструктор.

В этот же день в акции принял участие президент России Владимир Путин. Он традиционно снял с елки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить.

Путин исполнит мечту 5-летнего Тимура — попробовать себя в роли сотрудника ДПС, 9-летней Варвары — встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса» и 7-летнео Игоря — посетить музей Мирового океана в Калининграде.

Ранее Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка.

