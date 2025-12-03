Сальдо на «Елке желаний» пообещал исполнить мечту мальчика из Шахтерска

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в рамках международного форума «Мы вместе» принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он пообещал исполнить мечту мальчика из Шахтерска в ДНР, который хотел конструктор, передает РИА Новости.

«Я зачитаю… Донецкая Народная Республика, Марат из Шахтерска. Мечтает о конструкторе. Ну, значит, мечта его сбудется, конечно же. Очень приятно делать подарки», — сказал Сальдо журналистам.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время уже исполнено более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

До этого в акции принял участие президент России Владимир Путин. Он традиционно снял с елки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить.

Путин исполнит мечту 5-летнего Тимура — попробовать себя в роли сотрудника ДПС, 9-летней Варвары — встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса» и 7-летнео Игоря — посетить музей Мирового океана в Калининграде.

Ранее Путин назвал бойцов СВО примером реальных героев.