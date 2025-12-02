Страна ЕС собирается в кратчайшие сроки закрыть центры приема беженцев с Украины

Нидерланды планируют в ближайшее время закрыть центры приема беженцев с Украины

Власти Нидерландов намерены в ближайшее время прекратить работу специальных муниципальных центров для беженцев с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо исполняющей обязанности министра по вопросам миграции и предоставления убежища Моны Кейзер.

Как говорится в документе, государственная система приема, созданная специально для этой группы, «должна как можно скорее прекратить свое действие». По информации нидерландского правительства, на содержание таких центров уходят значительные суммы из бюджета. При этом часть работающих украинских беженцев уже выплачивает обязательный взнос государству за предоставление жилья.

По словам Кейзер, кабмин начал готовить план «перехода» этих людей «к самостоятельному проживанию», в разработке которого принимают участие муниципалитеты. В частности, украинцев собираются обязать самостоятельно оплачивать учебу в университетах и медицинскую страховку.

В конце августа нидерландская крайне правая Партия свободы выступила за полное прекращение приема соискателей убежища и закрытие центров размещения беженцев. Также в партии предложили выдворять из страны мигрантов после получения ими хотя бы одной судимости.

Ранее Нидерланды в два раза подняли цены на жилье для украинских мигрантов.