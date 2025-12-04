Россиян перестанут пускать в Грузию без одного документа

Грузия с 1 января будет требовать с граждан РФ медицинскую страховку для въезда

Россиянам со следующего года потребуется медицинская страховка для въезда в Грузию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров.

«По информации Национальной администрации туризма Грузии, с 1 января 2026 года для въезда в Грузию туристам нужно будет иметь при себе страховой полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на грузинском или английском языке», — говорится в сообщении.

Страховая сумма полиса должна составлять не менее $30 тыс. Полис должен быть выдан с момента въезда на весь период пребывания в стране.

Для въезда россиян в Грузию необходим действующий заграничный паспорт, виза не требуется, разрешенный срок пребывания без визы – один год. При поездке с детьми требуется отдельный загранпаспорт на каждого ребенка, при путешествии с одним родителем — нотариально заверенное согласие от второго родителя.

В ноябре в Грузии задержали двух граждан России, которые незаконно пересекли государственную границу и находились в республике в течение трех лет. При этом в местной полиции отметили, что МВД отметило, что россияне несколько раз обращались с просьбой о предоставлении убежища, но им отказали.

Ранее блогеру Ланкастеру отказали во въезде в Грузию.