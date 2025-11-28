На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии задержали двух россиян за трехлетнее незаконное пребывание в стране

В Грузии правоохранители арестовали россиян за нарушение миграционных правил
close
Александр Имедашвили/РИА «Новости»

В Грузии задержали двух граждан России, которые незаконно пересекли государственную границу и находились в республике в течение трех лет. Об этом сообщили в грузинском МВД.

В ведомстве уточнили, что по постановлению суда были задержаны Владимир Дубовский и Алина Савельева. Следствие установило, что они проникли в страну в обход пограничного контроля и незаконно находились на территории Грузии последние три года.

МВД отметило, что Дубовский и Савельева несколько раз обращались с просьбой о предоставлении убежища, но им отказали. Решение департамента миграции оставили без изменений после двух инстанций.

Грузинский суд 12 ноября выдал ордер на арест обвиняемых, после чего их задержали. Против россиян возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы группой лиц, за что предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до пяти лет.

Как следует из базы розыска МВД России, Владимир Дубовский объявлен в розыск по уголовной статье, он был координатором приморского штаба Алексея Навального, в отношении него возбуждено дело об участии в запрещенной организации. Савельева также числится в розыске по другому уголовному делу.

Ранее в Финляндии задержали мужчину, перешедшего границу из России.

