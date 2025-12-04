Женщина укусила полицейского в Ленобласти и получила срок

В Ленинградской области вынесли приговор женщине, которая укусила полицейского. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июне на улице Республиканской в Лодейном Поле. Женщина укусила сотрудника ДПС, чтобы ее не привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Таким образом, она причинила ему телесные повреждения в виде ссадины и гематомы.

Лодейнопольский городской суд признал женщину виновной по статье о применении насилия к представителю власти. Ей назначили наказание в виде лишения свободы условно на срок в полтора года с испытательным сроком в два года.

До этого житель Дагестана напал на полицейского с ножом, а тот в ответ открыл огонь. Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением.

Ранее пьяный мужчина угрожал взорвать жилой дом в Перми и напал на полицейского.