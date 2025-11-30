На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Дагестана напал на полицейского с ножом

112: под Дербентом вооруженный ножом мужчина напал на полицейского
Житель Дагестана напал на сотрудника МВД с ножом. Об этом сообщает 112.

Telegram-канал пишет, что инцидент произошел на Джемикентском мосту, расположенном в 30 км от Дербента, около 19:30. Вооруженный мужчина приблизился к сотруднику правоохранительных органов и попытался ударить его ножом, полицейский в ответ открыл огонь. Нападавшего госпитализировали с огнестрельным ранением, он не выжил.

Ночью 11 октября в Татарстане женщина с ножом повредила колесо автомобиля, а потом атаковала одного из приехавших на место происшествия полицейских. Правоохранители неоднократно призывали женщину прекратить противоправные действия. Но она угрожала им, оказывала активное физическое сопротивление и пыталась ранить одного из полицейских. В итоге правоохранителю пришлось воспользоваться табельным огнестрельным оружием. После этого женщину доставили в больницу с ранением ноги.

Ранее в Новосибирске сотрудник ДПС подрался из-за парковочного места жены, а она открыла огонь.

