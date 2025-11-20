Россиянка расправилась с новорожденным внуком и спрятала его тело в подвале дома

В Калининграде женщину арестовали за убийство новорожденного внука в 2016 году

В Калининградской области арестовали местную жительницу, подозреваемую в убийстве собственного внука. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, 46-летняя жительница поселка Майское Гусевского района причастна к убийству младенца, произошедшему в апреле 2016 года.

Длительное время преступление оставалось не раскрытым, но недавно было установлено, что женщина задушила новорожденного внука и спрятала его тело в подвале одного из домов в Гусеве.

Суд арестовал подозреваемую, она пробудет под стражей до 18 января 2026 года. Что послужило мотивом, толкнувшим бабушку убитого на преступление, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.

Ранее суд в Пермском крае вынес приговор школьнице, убившей новорожденную дочь.