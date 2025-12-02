На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму мужчина расправился с 12-летним племянником, и ранил его брата и мать

СК: расследуется дело о расправе над 12-летним мальчиком и покушении на его мать
В Симферополе мужчина топором расправился со своим 12-летним племянником, и ранил его брата и мать, — они в реанимации. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В данный момент подозреваемого ищут правоохранители.

«Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь проживающего с ними родственника», — говорится в сообщении.

Известно, что матери 37 лет, а ее младшему ребенку — шесть.

В ведомстве рассказали, что сейчас на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России. Они уже провели тщательный осмотр дома, а также изъяли следы, иные предметы, представляющие важность для следствия, в том числе предполагаемое орудие преступления.

В конце ноября этого года в Пензенской области 50-летняя женщина напала на 36-летнюю подругу с ножом из-за разногласий. Инцидент произошел в Спасском районе области. По словам потерпевшей, во время застолья с распитием спиртного между ней и ее приятельницей случился конфликт.

Ранее россиянка расправилась с новорожденным внуком и спрятала его тело в подвале дома.

