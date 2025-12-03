На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудница российского банка украла у клиента 150 млн рублей и получила срок

В Красноярске сотрудница банка получила срок за хищение 150 млн рублей у клиента
close
Depositphotos

В Красноярске вынесли приговор сотруднице банка, укравшей у клиента 150 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, в 2018 году женщина, занимавшая руководящую должность в банке, убедила клиента вложить средства под высокий процент. После поступления денег она под предлогом их возврата вынесла из банка наличными 150 млн рублей, а клиенту при этом были переданы фиктивные документы о вкладе. Когда подошел срок выплаты процентов, женщина уклонялась от платежей и отдавала меньшие суммы — потерпевший обратился в полицию.

В марте 2020 года злоумышленница выехала в Турцию, и ее объявили в международный розыск. Затем ее задержали в Турции и экстрадировали в Россию.

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Октябрьский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.

Ранее сотрудник российского банка обокрал пожилых клиентов на 9 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами