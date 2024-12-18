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Россиянам рассказали, какие новогодние подарки выбрать для коллег

Специалист Елисеева: статуэтки в виде змей не стоит дарить коллегам на Новый год

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Ostanina Anna/ShutterstockFOTODOM

Россиянам, которые хотят подарить коллегам новогодние подарки, лучше напрямую спросить об их предпочтениях или завести традицию обмена виш-листами в коллективе — поиграть в «Тайного Санту». Об этом kp.ru рассказала специалист по этикету Мария Елисеева.

«В списке желаемых подарков обычно указывают несколько позиций в разной ценовой категории. Ваш «Санта» сможет выбрать тот подарок, который ему по карману. Идеальный вариант — коллективно определить примерный бюджет, который каждый будет готов потратить на презент», — уточнила эксперт.

Вместе с подарком из этого списка она также советует передать коллеге праздничную открытку. При этом статуэтки и игрушки в виде символа года Елисеева дарить не советует, потому что найти применение таким подаркам очень сложно.

Специалист по карьерному росту, HR-эксперт Гарри Мурадян до этого говорил, что коллегам по работе лучше всего дарить подарки, учитывающие их предпочтения, например, связанные с их хобби или интересами. Даже если увлечения сотрудника неизвестны, по его словам, стоит преподносить практичные вещи.

Ранее россиянам рассказали, что подарить на Новый год — 2025 родным и близким.

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