Названы способы укрепить личную репутацию в обществе

Репутация играет важную роль в формировании связей и доверия со стороны окружающих, поэтому важно уметь укреплять ее в обществе. Сделать это поможет грамотно выстроенная коммуникация. Об этом «Известиям» рассказала директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR» Яна Воронина.

«Чтобы создать репутацию и заслужить доверие даже в чате подъезда, мало один раз появиться и дать совет. Коммуникация в таких сообществах всегда работает вдолгую. Если вы включились — будьте готовы к тому, что отдача придет не сразу, но обязательно придет», — объяснила специалист.

Она рассказала, что люди живут сразу в десятках микросообществ, таких как профессиональные объединения или родительские чаты. Любое мнение, которое высказывает человек в коллективе, может быстро распространиться в другие группы, усилившись в процессе. По словам эксперта, таким образом формируется «циркулярная» репутация.

Воронина предупредила, что в локальных сообществах репутация и доверие формируются благодаря реальным действиям, поэтому нужно проявлять готовность помочь другим и вкладываться в отношения без стремления получить мгновенную выгоду. Также важную роль играет эмоциональный интеллект, так как люди тонко воспринимают искренность, уважение и доброжелательность.

При этом публичная коммуникация и поведение в чатах должны соответствовать друг другу. По словам специалиста, разница в ценностях, которые человек проповедует в нескольких коллективах, способствует потере доверия со стороны окружающих.

Кризисный психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что халява может закрепить у человека конфликтное поведение с низкой эмпатией. По ее словам, опасность начинается, когда разовая халява становится устойчивой моделью, и человек утрачивает навыки самостоятельности, избегая ответственности.

Ранее психолог рассказала, как нужно извиняться перед девушкой.