В Подмосковье вводят новую меру поддержки многодетных семей

Многодетные семьи Подмосковья с 2026 года получат компенсацию за обучение
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Многодетные семьи Московской области с 1 января 2026 года смогут получать ежегодную компенсацию 50% стоимости обучения детей в колледжах. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство экономического развития.

Право на выплату имеют семьи с четырьмя и более детьми, если студент обучается очно в государственном учреждении среднего профессионального образования на платной основе. Размер компенсации составит половину от фактически оплаченной суммы за каждого ребёнка.

«Семья имеет право получить 50% от фактически оплаченной стоимости обучения на каждого ребенка, который обучается по очной форме впервые», — отмечается в сообщении.

В регионе проживают почти 21 тысяча многодетных семей, в которых более 3 тысяч студентов учатся на платных отделениях колледжей. Перечень профессий для компенсации определит правительство области.

3 декабря зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что многодетные семьи в России могут получить скидку в размере не менее 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Ранее в Госдуме поддержали бесплатные парковки для многодетных семей по всей России.

