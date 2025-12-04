Жительница ЛНР снабжала военных ВСУ документами для перемещения по России

Жительницу Луганской народной республики приговорили к 16 годам колонии за государственную измену в пользу украинской разведки. Об этом сообщает прокуратура ЛНР.
Суд установил, что 51-летняя Юлия Мосяж по заданию ГУР Минобороны Украины снабжала военнослужащих ВСУ средствами связи и поддельными меддокументами для перемещения по России под видом пациентов.
«Мосяж обеспечила военнослужащих ВСУ средствами связи и фиктивными медицинскими документами, необходимыми для перемещения по территории РФ», — говорится в судебном решении.
При попытке пересечь границу РФ военнослужащие были задержаны. Помимо лишения свободы осужденной назначено ограничение свободы на 1 год после отбытия основного наказания.
4 декабря Мособлсуд вынес приговор физику Артему Хорошилову по делу о государственной измене и подготовке к диверсии.
Следствие вменило Хорошилову подготовку к диверсии, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ, госизмену и неправомерное воздействие на критически важную информационную инфраструктуру России.
Ранее курганский подросток передавал Киеву данные о россиянах за $30.