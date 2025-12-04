На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница ЛНР снабжала военных ВСУ документами для перемещения по России

Жительницу ЛНР Мосяж осудили на 16 лет за помощь украинским военным
Telegram-канал Прокуратура ЛНР

Жительницу Луганской народной республики приговорили к 16 годам колонии за государственную измену в пользу украинской разведки. Об этом сообщает прокуратура ЛНР.

Суд установил, что 51-летняя Юлия Мосяж по заданию ГУР Минобороны Украины снабжала военнослужащих ВСУ средствами связи и поддельными меддокументами для перемещения по России под видом пациентов.

«Мосяж обеспечила военнослужащих ВСУ средствами связи и фиктивными медицинскими документами, необходимыми для перемещения по территории РФ», — говорится в судебном решении.

При попытке пересечь границу РФ военнослужащие были задержаны. Помимо лишения свободы осужденной назначено ограничение свободы на 1 год после отбытия основного наказания.

4 декабря Мособлсуд вынес приговор физику Артему Хорошилову по делу о государственной измене и подготовке к диверсии.

Следствие вменило Хорошилову подготовку к диверсии, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ, госизмену и неправомерное воздействие на критически важную информационную инфраструктуру России.

Ранее курганский подросток передавал Киеву данные о россиянах за $30.

