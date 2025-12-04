Физика из Москвы приговорили к 21 году колонии по делу о госизмене

Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году колонии за госизмену

Мособлсуд вынес приговор физику Артему Хорошилову по делу о государственной измене и подготовке к диверсии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следствие вменило Хорошилову подготовку к диверсии, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ, госизмену и неправомерное воздействие на критически важную информационную инфраструктуру России.

В материалах дела указывалось, что 34-летний физик переводил деньги украинским фондам, часть которых поддерживала ВСУ. Кроме того, он участвовал в DDoS-атаке на российский сайт и фотографировал железнодорожные пути вблизи военной части в Подмосковье, предварительно приобретя горючее. На суде он признавал факт перечисления средств, объясняя это желанием помочь украинцам, среди которых живут его родственники.

Процесс проходил в основном открыто; закрытой оставалась лишь часть, связанная с секретными материалами. Хорошилов работал в Институте общей физики им. Прохорова РАН, занимался исследованиями в области низких температур и публиковался в научных журналах.

В итоге Хорошилова приговорили к 21 году лишения свободы. Суд также установил штраф в 700 тыс. рублей и ограничение свободы на два года после отбытия срока.

