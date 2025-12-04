На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Физика из Москвы приговорили к 21 году колонии по делу о госизмене

Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году колонии за госизмену
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Мособлсуд вынес приговор физику Артему Хорошилову по делу о государственной измене и подготовке к диверсии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следствие вменило Хорошилову подготовку к диверсии, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ, госизмену и неправомерное воздействие на критически важную информационную инфраструктуру России.

В материалах дела указывалось, что 34-летний физик переводил деньги украинским фондам, часть которых поддерживала ВСУ. Кроме того, он участвовал в DDoS-атаке на российский сайт и фотографировал железнодорожные пути вблизи военной части в Подмосковье, предварительно приобретя горючее. На суде он признавал факт перечисления средств, объясняя это желанием помочь украинцам, среди которых живут его родственники.

Процесс проходил в основном открыто; закрытой оставалась лишь часть, связанная с секретными материалами. Хорошилов работал в Институте общей физики им. Прохорова РАН, занимался исследованиями в области низких температур и публиковался в научных журналах.

В итоге Хорошилова приговорили к 21 году лишения свободы. Суд также установил штраф в 700 тыс. рублей и ограничение свободы на два года после отбытия срока.

Ранее курганский подросток передавал Киеву данные о россиянах за $30.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами