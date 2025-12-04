Названа предварительная причина жесткой посадки вертолета в Башкирии

СК: неисправность и ошибка могли привести к жесткой посадке вертолета в Уфе

Ошибка пилота и техническая неисправность могли стать причиной жесткой посадки вертолета в Уфе. Об этом сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

«В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что пилот находится в реанимации. Региональное управление МЧС РФ рассказало, что после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало.

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы днем 4 декабря. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что в результате инцидента пострадал один человек, ему потребовалась помощь медиков.

На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и при необходимости примут меры реагирования.

