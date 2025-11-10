Лукашенко пригрозил Литве конфискацией фур на границе

Лукашенко: Белоруссия готова к открытию границы с Литвой, Минск ее не закрывал

Белоруссия давно готова к открытию границы с Литвой. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы», — сказал он.

Лукашенко не исключил, что литовские фуры в Белоруссии могут быть конфискованы, если ситуация с ними не решится.

Премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

4 ноября кабмин Белоруссии заявил, что движение зарегистрированных в Европе грузовиков по белорусской территории будет ограничено до конца 2027 года.

Ограничения не распространяются на не зарегистрированные в Польше и Литве грузовики, которые следуют по строго определенному маршруту от КПП до места отгрузки перевозимого товара и обратно. Польский и литовский транспорт должен следовать через белорусско-польский или белорусско-литовский участок границы соответственно и при наличии разрешения на проезд.

Ранее в Белоруссии назвали условия для выезда литовских фур со стоянки.