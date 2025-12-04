На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-министру Абызову продлили срок содержания под стражей

Суд продлил арест экс-министру Абызову по новому делу

Тверской районный суд Москвы продлил на три месяца и десять суток срок содержания под стражей экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

6 октября бывшему чиновнику было предъявлено новое обвинение в мошенничестве, подсудимый свою вину по делу не признает.

По версии следствия, Абызов и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний, «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», в размере 4 млрд рублей. Также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

До этого Абызов был приговорен по другому делу к 12 годам лишения свободы по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. Кроме того, его оштрафовали на 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Абызов сможет вернуться на госслужбу после колонии.

