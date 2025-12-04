Книжным магазинам могут дать льготы на аренду помещений

В Госдуму внесли проект о льготной аренде помещений для книжных магазинов

Инициативная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по культуре Ольгой Казаковой внесла в Государственную думу законопроект, который позволит учреждениям культуры сдавать помещения в льготную аренду для книжных магазинов и проведения культурных событий. Документ опубликован в думской электронной базе.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Основы законодательства РФ о культуре» новым положением, которое будет предусматривать возможность организаций культуры сдавать имущество в аренду по льготным ставкам арендной платы для торговли книгами, газетами, журналами. При этом передача имущества будет возможна только с согласия собственника.

Проект предусматривает ряд ограничений, среди которых запрет на выкуп или субаренду помещений, передачу прав третьим лицам, а также предоставление помещений в безвозмездное пользование и использование пространств не по целевому назначению.

Депутаты также считают, что размер льгот и порядок заключения договоров должен определяться правительством РФ в отношении федерального имущества, а также региональными и муниципальными властями — в отношении имущества субъектов страны и муниципалитетов.

Меры, по мнению инициаторов, будут способствовать реализации задач государственной политики в сфере культуры, направленной на сохранение традиционных ценностей.

До этого политолог и заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявил, что самой значимой книгой для россиян в возрасте старше 60 лет является произведение «Как закалялась сталь» Николая Островского. При этом респонденты 30-44 лет и 45-59 лет назвали таким текстом «Мастера и Маргарита» Михаила Булгакова, для опрошенных из группы 18–29 во многом играет цикл о Гарри Поттере, наряду с ними — религиозные книги.

