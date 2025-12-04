На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Определены самые значимые для жителей России книги и песни

Политолог Асафов: гимн России занял первое место по значимости у молодых россиян
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Самой значимой песней для жителей России в возрасте 18-29 и 30-44 года является гимн России, об этом на основании собственного исследования с Russian Field, проведенного в рамках изучения культурного кода России, сообщил политолог и заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в в своем Telegram-канале.

По словам Асафова, гимн России также занял второе место у других возрастных категорий.

«Такая позиция гимна в рейтинге обусловлена фактором консолидации, который демонстрирует социология уже четвертый год. Государственные символы для граждан являются одним из проявлений сплочения перед внешними вызовами и поддержкой государства», — отметил политолог.

По его мнению, у старших поколений это неразрывно связано с исторической памятью о подвиге народа во время Великой Отечественной войны. «Именно поэтому песня «День Победы» заняла 1 место у людей старше 45 лет», — добавил Асафов.

Политолог уточнил, что второе место у российской молодежи 18-29 и 30-44 заняла песня Татьяны Куртуковой «Матушка». Асафов также подчеркнул, что люди всех возрастных категорий указывают данную композицию как значимую, содержащую важные смыслы.

«Очевидно, что она попадает в эмоциональный запрос на идентичность и символизирует его», — отметил он.

При этом схожий по образу певец Шаман, по его данным, в последнее время заметно теряет позиции, по общему количеству ответов песня «Я русский» находится на четвертой строчке.

На 3-м месте, по данным исследования, у трех поколений жителей России — 18-29, 30-44, 45-59 — оказалась песня Виктора Цоя «Перемен». Политолог назвал это проявлением маятника эмоционального запроса с полярностями «стабильность-перемены».

«Несмотря на то, что ответы получились очень разными, повторяющиеся песни в пределах возрастных групп показывают, что у людей есть общий культурный код. Хотя в периферии есть и «Солнечный круг», и «Все идет по плану», и «Я свободен» и другие значимые песни», — рассказал Асафов.

Также политолог рассказал об итогах исследования, направленного на выявление самой значимой книги для разных поколений россиян.

Для жителей России 60+, как рассказал Асафов, это «Как закалялась сталь» Николая Островского. Респонденты 30-44 и 45-59 лет назвали таким текстом «Мастера и Маргарита» Михаила Булгакова, для опрошенных из группы 18–29 во многом играет цикл о Гарри Поттере, наряду с ними — религиозные книги.

«В списке значимых книг у всех поколений стабильно присутствует Федор Достоевский. Это автор, которого многие воспринимают нравственным ориентиром и «моральным камертоном» русской культуры. При всем различии наших взглядов и вкусов результаты исследования по книгам и музыке показывают, что мы все представляем одну большую общность, объединенную единым цивилизационным и культурным кодом», — резюмировал Асафов.

В опросе приняли участие 1600 респондентов разного пола, возраста и мест проживания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами