Определены самые значимые для жителей России книги и песни

Самой значимой песней для жителей России в возрасте 18-29 и 30-44 года является гимн России, об этом на основании собственного исследования с Russian Field, проведенного в рамках изучения культурного кода России, сообщил политолог и заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в в своем Telegram-канале.

По словам Асафова, гимн России также занял второе место у других возрастных категорий.

«Такая позиция гимна в рейтинге обусловлена фактором консолидации, который демонстрирует социология уже четвертый год. Государственные символы для граждан являются одним из проявлений сплочения перед внешними вызовами и поддержкой государства», — отметил политолог.

По его мнению, у старших поколений это неразрывно связано с исторической памятью о подвиге народа во время Великой Отечественной войны. «Именно поэтому песня «День Победы» заняла 1 место у людей старше 45 лет», — добавил Асафов.

Политолог уточнил, что второе место у российской молодежи 18-29 и 30-44 заняла песня Татьяны Куртуковой «Матушка». Асафов также подчеркнул, что люди всех возрастных категорий указывают данную композицию как значимую, содержащую важные смыслы.

«Очевидно, что она попадает в эмоциональный запрос на идентичность и символизирует его», — отметил он.

При этом схожий по образу певец Шаман, по его данным, в последнее время заметно теряет позиции, по общему количеству ответов песня «Я русский» находится на четвертой строчке.

На 3-м месте, по данным исследования, у трех поколений жителей России — 18-29, 30-44, 45-59 — оказалась песня Виктора Цоя «Перемен». Политолог назвал это проявлением маятника эмоционального запроса с полярностями «стабильность-перемены».

«Несмотря на то, что ответы получились очень разными, повторяющиеся песни в пределах возрастных групп показывают, что у людей есть общий культурный код. Хотя в периферии есть и «Солнечный круг», и «Все идет по плану», и «Я свободен» и другие значимые песни», — рассказал Асафов.

Также политолог рассказал об итогах исследования, направленного на выявление самой значимой книги для разных поколений россиян.

Для жителей России 60+, как рассказал Асафов, это «Как закалялась сталь» Николая Островского. Респонденты 30-44 и 45-59 лет назвали таким текстом «Мастера и Маргарита» Михаила Булгакова, для опрошенных из группы 18–29 во многом играет цикл о Гарри Поттере, наряду с ними — религиозные книги.

«В списке значимых книг у всех поколений стабильно присутствует Федор Достоевский. Это автор, которого многие воспринимают нравственным ориентиром и «моральным камертоном» русской культуры. При всем различии наших взглядов и вкусов результаты исследования по книгам и музыке показывают, что мы все представляем одну большую общность, объединенную единым цивилизационным и культурным кодом», — резюмировал Асафов.

В опросе приняли участие 1600 респондентов разного пола, возраста и мест проживания.