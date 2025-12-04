Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией до 5 марта

Польша продлила действие буферной зоны на польско-белорусской границе до 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба польского министерства внутренних дел и администрации.

«Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение о сохранении буферной зоны на польско-белорусской границе еще на три месяца. Это связано с миграционным давлением из Беларуси. Буферная зона служит для защиты государственной границы и борьбы с контрабандистами, которые пресекают попытки незаконного пересечения границы на польской стороне», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 5 декабря 2025 года по 5 марта 2026 года.

Запрет на пребывание на определенной местности в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Белоруссией, действует с 13 июня 2024 года и продлевается каждые 90 дней.

В МВД Польши заявили, что с начала сентября пограничная служба зафиксировала более 4600 попыток незаконного пересечения границы, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В ноябре авиационные власти Польши рекомендовали всем авиаперевозчикам, выполняющим рейсы в страны Европейского союза, не заходить в воздушное пространство Белоруссии.

Ранее в Белоруссии заявили о контактах с Западом для поддержания стабильности у границ.