В Польше призвали авиакомпании не летать над Белоруссией

Власти Польши призвали авиакомпании избегать полетов над Белоруссией
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Авиационные власти Польши рекомендовали всем авиаперевозчикам, выполняющим рейсы в страны Европейского союза, не заходить в воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в варшавской авиадиспетчерской службе.

«Иностранным авиаперевозчикам, прибывающим в Европейский союз, рекомендуется избегать воздушную зону, находящуюся под диспетчерским управлением Минска», — сказал собеседник агентства

Аналогичное предписание адресовано польским перевозчикам, а также экипажам, имеющим польские лицензии.

Источник не пояснил причину такой рекомендации, однако отметил, что ее уже получили все авиаперевозчики, и она будет действовать до 14 февраля 2026 года.

В сентябре МИД Белоруссии решительно осудил решение Польши и Латвии закрыть воздушное пространство вдоль границы с республикой. В белорусском ведомстве назвали меры польских и латвийских властей «дискриминационными». В МИД отметили, что ограничения «не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия сбивала летящие на Польшу дроны.

