На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двух подростков будут судить за поджог локомотива

В Екатеринбурге будут судить 16-летних подростков за поджог локомотива
true
true
true

Суд вынесет приговор двум 16-летним подросткам из Екатеринбурга по статье о теракте. Об этом сообщил Следственный комитета России в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что в 2024 году молодые люди подожгли локомотив на станции Свердловск-Сортировочный. Они, как утверждается, действовали за деньги по указаниям украинских спецслужб.

«Они попытались замаскировать незаконный доход, проведя ряд финансовых операций для придания деньгам легального вида. Ущерб от преступления составил 1,2 млн рублей», — добавили в СК.

В конце ноября жителя Тульской области приговорили к 16 годам лишения свободы за поджог базовой станции сотовой связи и участие в террористической организации. Мужчина выполнял задание спецслужб Украины.

Незадолго до этого суд в Астрахани арестовал местного жителя по обвинению в покушении на совершение диверсии и террористического акта. Мужчину отправили в СИЗО до 16 декабря.

Ранее ФСБ показала видео с предотвращением диверсии на железной дороге Алтая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами