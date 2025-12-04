Двух подростков будут судить за поджог локомотива

В Екатеринбурге будут судить 16-летних подростков за поджог локомотива

Суд вынесет приговор двум 16-летним подросткам из Екатеринбурга по статье о теракте. Об этом сообщил Следственный комитета России в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что в 2024 году молодые люди подожгли локомотив на станции Свердловск-Сортировочный. Они, как утверждается, действовали за деньги по указаниям украинских спецслужб.

«Они попытались замаскировать незаконный доход, проведя ряд финансовых операций для придания деньгам легального вида. Ущерб от преступления составил 1,2 млн рублей», — добавили в СК.

В конце ноября жителя Тульской области приговорили к 16 годам лишения свободы за поджог базовой станции сотовой связи и участие в террористической организации. Мужчина выполнял задание спецслужб Украины.

Незадолго до этого суд в Астрахани арестовал местного жителя по обвинению в покушении на совершение диверсии и террористического акта. Мужчину отправили в СИЗО до 16 декабря.

Ранее ФСБ показала видео с предотвращением диверсии на железной дороге Алтая.