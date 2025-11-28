Суд наказал жителя Тульской области за диверсию и поджог станции связи

Жителя Тульской области приговорили к 16 годам лишения свободы за поджог базовой станции сотовой связи и участие в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 30-летний мужчина вступил в террористическую организацию и выполнял задания спецслужб Украины. Прокурор представил доказательства того, что в конце декабря 2023 года обвиняемый с помощью мобильного телефона с доступом в интернет поджег базы связи, а также нанес на стены зданий надписи с помощью аэрозольного баллончика.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области. В итоге суд приговорил мужчину к 16 годам в исправительной колонии строгого режима, из которых три года он сначала проведет в тюрьме. После освобождения осужденному ограничат свободу на один год и конфискуют мобильный телефон.

В ведомстве отметили, что приговор в законную силу пока не вступил.

