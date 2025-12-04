Мужчина сделал сальто во время игры с сыном и не выжил, это попало на видео

В Бразилии мужчина сделал сальто во время игры с сыном и не выжил

В Бразилии 39-летний мужчина не выжил, решив сделать сальто во время игры со своим 11-летним сыном. Об этом сообщает Metropoles.

Инцидент произошел 2 декабря в городе Гояния. Ронивон Алмейда да Силва во время игры с ребенком попытался выполнить сальто, забравшись на скамейку.

После одной неудачной попытки выполнить трюк он попробовал снова, упал на землю и получил черепно-мозговую травму. Падение привело к остановке сердца и дыхания, мужчина не выжил. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

