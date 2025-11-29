На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка сломала череп в ДТП в Таиланде и не выжила

В Таиланде врачи не смогли спасти туристку из РФ, попавшую в ДТП
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Россиянка попала в больницу после аварии в Таиланде, ее не спасли. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказали очевидцы, 27-летняя девушка по имени Ксения ехала на мотоцикле без шлема. В какой-то момент на узкой дороге она заметила продавщицу уличной еды и захотела ее объехать, но мотоцикл зацепил колесо тележки.

В результате туристка потеряла управление. Она упала, ударившись височно-теменной областью о высокий бордюр. В больнице у нее диагностировали несколько травм, среди которых: перелом свода и основания черепа, отек мозга и открытая черепно-мозговая травма. Медики спасти пострадавшую не смогли.

Известно, что у путешественницы не было специальной страховки для занятий экстремальными видами спорта, обычная туристическая все расходы не покрывала, отдельной страховки для байка у нее не было.

Девушка приехала в Таиланд полгода назад. Изначально она оформила туристическую визу, но уже планировала остаться надолго.

Ранее в Таиланде нашли россиянина, который планировал покинуть королевство, но потерялся в аэропорту.

