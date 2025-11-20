На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве мужчина упал с девятого этажа и не получил ни одной тяжелой травмы

МК: в Москве мужчина выпал из окна девятого этажа и выжил
В Москве 39-летний мужчина попал в больницу после того, как выпал из окна девятого этажа и удивил врачей отсутствием серьезных травм. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в доме на Медынской улице. Местный житель рухнул с 30-метровой высоты и приземлился на землю, где его заметили случайные прохожие и вызвали медиков.

Специалисты диагностировали пострадавшему компрессионный перелом позвоночника, который не представляет угрозы жизни. Каких-либо других травм у пациента не зафиксировали даже после тщательного обследования.

«На всякий случай его на сутки поместили в реанимацию, а потом выписали», – говорится в публикации.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что мужчина переехал в столицу из Кемеровской области и в течение многих лет живет в Москве. По какой причине он выпал из окна, не сообщается.

Ранее мужчина стряхивал крошки с одеяла из окна на 20-м этаже и случайно выпал.

