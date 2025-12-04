На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать за раз

Врач Соломатина: за раз стоит съедать не больше двух мандаринов
Мандарины, несмотря на их пользу для организма, при чрезмерном употреблении могут навредить. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Ключевое правило — умеренность и учет индивидуальных особенностей. Лучше распределить количество: не больше одного-двух мандаринов за раз. А некоторым рекомендуется и не больше двух в день. Все равно в этом фрукте много сахара», — сказала специалист.

Детям до трех лет рекомендуется в день только пару долек, продолжила она. Особую осторожность Соломатина посоветовала проявлять людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку мандарины могут раздражать слизистые.

До этого врач говорила, что помимо известного витамина С, мандарины богаты каротиноидами — предшественниками витамина А, который отвечает за обновление кожи и слизистых.

Еще один важный элемент, по ее словам, — биофлавоноид гесперидин, понижающий уровень окислительного стресса и останавливающий воспаление. Кроме того, фрукт содержит клетчатку и пектины, улучшающие пищеварение и очищающие организм.

Ранее стало известно, что в России подешевели мандарины.

