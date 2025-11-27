В России подешевели мандарины

АКОРТ: мандарины в России за год подешевели в среднем на 25%

Минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях России в текущем году снизилась в среднем на 25% год к году. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, сейчас минимальная цена на мандарины начинается от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% меньше показателя 2024 года.

В зависимости от того, какой это магазин, на полках представлено от двух до одиннадцати видов мандаринов. А в преддверии новогодних каникул этот ассортимент еще расширяется, рассказал Богданов.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются турецкие и абхазские мандарины, клементины, Муркотт, Надоркотт, мини-мандарины, гибриды с листьями и азиатский сорт Халлабон.

До этого диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, что без вреда для здоровья можно съедать не более четырех мандаринов среднего размера в день или до шести маленьких мандаринов. Нужно учитывать, что есть более сладкие сорта этих цитрусовых, их употребление нужно ограничить в два раза, отметила эксперт.

