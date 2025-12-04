На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о пользе любимого зимнего фрукта

Врач Соломатина: мандарины богаты витаминами С и А
Артур Лебедев/РИА Новости

Любимые многими мандарины — настоящие защитники здоровья, посольку содержат большое количество витаминов и ценных микроэлементов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Помимо известного витамина С, мандарины богаты каротиноидами — предшественниками витамина А, который отвечает за обновление кожи и слизистых. Это главное: вирусу, который сейчас может сесть на слизистую и дальше проникнуть в клетку, как бы закрывается доступ», — отметила специалист.

Еще один важный элемент, по ее словам, — биофлавоноид гесперидин, понижающий уровень окислительного стресса и останавливающий воспаление. Кроме того, фрукт содержит клетчатку и пектины, улучшающие пищеварение и очищающие организм.

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов до этого сообщил, что минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях России в текущем году снизилась в среднем на 25% год к году.

По его словам, на полках представлено от двух до одиннадцати видов мандаринов. А в преддверии новогодних каникул этот ассортимент еще расширяется.

Ранее россиянам рассказали, как изменится стоимость новогодней корзины.

