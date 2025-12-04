На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мьянме взорвали 13-этажное здание кол-центра, где удерживали людей

Военные Мьянмы взорвали 13-этажное здание мошеннического кол-центра
true
true
true
close
Aung Gyaing/KTZH

Военные Мьянмы взорвали здание центра онлайн-мошенничества, расположенное на границе с Таиландом. Об этом сообщила газета Nation, передает РИА Новости.

«Военные Мьянмы во главе с 44-ой пехотной дивизией вместе с силами пограничной стражи и министерством по пограничным делам штата Карен снесли 13-этажное здание в специальной экономической зоне Шве Кокко», – пишет газета, публикуя видео взрыва, после которого рушится здание.

В октябре власти страны заявили, что правительственные войска взяли под контроль две укрепленные базы и территорию кол-центра KK Park, где незаконно в качестве рабов удерживались тысячи людей из разных стран, включая Россию.

Людей заманивали в Таиланд обещаниями хорошо оплачиваемой работы, но по прибытии отбирали телефоны и нелегально переправляли в Мьянму для участия в разного рода мошеннических схемах.

В ноябре правительство страны начало снос 148 зданий, расположенных в районе KK Park.

Ранее из Мьянмы эвакуировали гражданку РФ, которую удерживали в кол-центре.

