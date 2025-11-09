На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мьянме массово сносят здания в районе мошеннического кол-центра KK Park

Власти Мьянмы сносят 148 зданий в районе мошеннического кол-центра KK Park
true
true
true
close
Aung Gyaing/KTZH

Власти Мьянмы сносят 148 зданий, расположенных в районе мошеннического кол-центра KK Park, рядом с границей с Таиландом. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации республики.

«Правительство в соответствии с законом выявляет и депортирует иностранцев, с целью ведения мошеннической деятельности незаконно проникших на территорию КК Park в районе города Мьявади в штате Карен», — говорится в сообщении.

По данным министерства, 148 зданий находятся в районе КК Park, 101 здание уже снесли, а оставшиеся 47 находятся в процессе сноса. Среди строений — жилые помещения, магазины, склады, рестораны, тренажерный зал, спа-центр и караоке-клуб.

Уточняется, что в этот район через Таиланд незаконно проникало более 90% иностранцев, они занимались «азартными онлайн-играми и другой преступной деятельностью», в частности онлайн-мошенничествами.

Власти Мьянмы заверили, что выявляют подобные случаи не только в штате Карен, но и на северо-востоке и востоке штата Шан. Всего с 30 января по 5 ноября в стране выявили и задержали 10 762 нелегальных мигранта, 9403 из которых уже депортировали через Таиланд в их страны, еще 1359 человек ожидают депортации.

Город Мьявади находится у границы с Таиландом, он является главными торговыми воротами Мьянмы в Таиланд.

Как стало известно телеканалу The Reporters, из кол-центра KK Park в Мьянме сбежали 677 человек, среди них были граждане 16 государств, в частности Индии, Китая, Вьетнама и других.

Ранее в Мьянме расчленили на органы 27-летнюю участницу «Голоса» из Белоруссии.

