Россиянам рассказали, как изменится стоимость новогодней корзины

ПНИПУ: собрать новогодний стол в 2025 году будет на 7% дороже, чем год назад
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Приближение Нового года снова заставляет россиян пересчитывать расходы на праздничный стол. В этом сезоне продуктовая корзина заметно подорожала, но рост затронул не все позиции. Ученая Пермского Политеха оценила динамику цен и рассчитала, во сколько обойдутся традиционные блюда для новогоднего меню. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным доцента кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлии Карпович, сильнее всего прибавили в цене продукты, которые традиционно расходятся в декабре. Красная икра подорожала на 10% и теперь стоит около 10 тысяч рублей за килограмм — эффект нерегулярных поставок и высокого сезонного спроса. На 8% выросла цена мандаринов: килограмм обойдется в 180–200 рублей. Средний сегмент российского шампанского подорожал на 7% — бутылку можно купить за 350–400 рублей. Самый резкий скачок показали весовые шоколадные конфеты: плюс 12% и около 650 рублей за килограмм из-за роста мировых цен на какао-бобы и сахар.

Цена на сливочное масло, которое в прошлом году дорожало скачком, в этот раз растет более умеренно — около 9%, до 750–800 рублей за килограмм.

«Ситуацию стабилизировали меры ценового сдерживания и насыщение рынка отечественной продукцией», — отметила Карпович.

Куриное мясо также перестало дешеветь: сейчас килограмм окорочков или филе стоит 220–240 рублей — на 5% дороже, чем год назад. Рост связан с удорожанием кормов.

Новогодние салаты, несмотря на общий подъем цен, ведут себя по-разному. «Селедка под шубой» прибавила всего 4%. Большую порцию на семью из шести человек можно приготовить за 400–500 рублей — стоимость сельди выросла лишь на 3%, а овощи традиционно остаются самыми доступными продуктами. «Мимоза» подорожала сильнее — на 9%, до 500–550 рублей. Виной тому рост цен на рыбные консервы (до 15%) и сливочное масло. «Оливье» остается самым дорогим салатом: плюс 7% и 550–600 рублей за классическую версию. Основные драйверы роста — вареная колбаса высшего сорта (+12%), яйца (+10%) и зеленый горошек (+8%).

Тройка самых дорогих позиций новогоднего набора не изменилась. Лидирует красная икра. На втором месте слабосоленый лосось: 1400–1700 рублей за килограмм, что на 9% выше прошлогодних значений. Замыкает рейтинг копченая колбаса высокого качества, выросшая на 8% — 850–1000 рублей за килограмм. По прогнозам эксперта, с учетом декабрьского подорожания на 5–7% годовой рост цен на красную рыбу достигнет 18%.

Есть и приятные исключения: сильнее всего подешевели маринованные огурцы (–5%). Это связано с рекордным урожаем корнишонов в 2024 году, который снизил себестоимость производства консервации.

В итоге собрать традиционный новогодний стол для семьи из шести человек в 2025 году будет примерно на 7% дороже, чем год назад. Итоговая сумма — от 7000 до 8000 рублей.

«Хотя рост оказался ниже уровня инфляции, для семейного бюджета он остается ощутимым. Однако доступные отечественные овощи и стабильные цены на куриное мясо продолжают сдерживать общий рост стоимости праздничной корзины», — заключила эксперт.

Ранее ученая спрогнозировала поведение валют на предновогоднем рынке.

