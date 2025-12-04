В Костроме мужчины с битой напали на сотрудников вокзала и избили одного из них

Группа мужчин, вооруженных бейсбольной битой, напала на сотрудника транспортной безопасности на железнодорожном вокзале в Костромской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 8 ноября на вокзале станции Буй Северной железной дороги. По предварительным данным, нападению предшествовал личный конфликт между работником вокзала и одним из нападавших.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы о драке были переданы в Следственный комитет после того, как полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Костромская транспортная прокуратура взяла расследование на контроль.

3 декабря в Приморском крае работник скорой помощи получил несколько ножевых ударов. 43-летний фельдшер отправился к пациенту, на него напал неизвестный мужчина и нанес несколько ударов ножом. Пострадавший с проникающими ранами был доставлен в больницу.

