Новосибирский школьник отпинал собаку в подъезде дома

В Новосибирске школьник отпинал собаку в подъезде дома
Кадр из видео/Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске мальчик отпинал собаку, которую вел на поводке. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел в подъезде дома №66/5 на улице Фадеева. Мальчик примерно десяти лет, выйдя из лифта с собакой на поводке, начал стал пинать животное — в чем была причина агрессии, не уточняется.

«Родители если вы это видите, не нужна вам собака, отдайте ее в добрые руки, не нужно так относиться с животными», — написал автор сообщения, предоставивший видео с инцидентом (орфография и пунктуация автора сохранена — «Газета.Ru»).

До этого петербуржец схватился за поводок и с силой швырнул об стену маленькую собаку на глазах у ее хозяйки. Мать девушки обратилась в полицию, а соседи мужчины решили обнародовать видео.

Ранее в Москве иностранец жестоко избил собаку, его задержали.

