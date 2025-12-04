Верховный суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю

Верховный суд оставил без изменения приговор Никите Журавелю по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, но с учетом неотбытого срока за сжигание Корана он проведет в колонии ближайшие 14 лет.

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте 2024 года он по личному желанию вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал украинской стороне видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал информацию о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Вскоре его этапировали в Чечню, где 27 февраля 2024 года Виситовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

