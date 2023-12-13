Кадыров объяснил решение его сына избить поджигателя Корана

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снова высказался об инциденте с его 16-летним сыном Адамом Кадыровым, который избил арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Руководитель региона сделал это в ходе общения с жителями республики в прямом эфире.

«Он принял решение и проявил героизм, несмотря на то, какие последствия его могли ждать», — сказал лидер Чечни.

По словам Кадырова, его сын всей душой и сердцем болеет за свою страну, и это понимают главы других регионов, вручившие ему награды.

Отвечая на вопрос о раскаянии Журавеля, глава Чечни заявил, что не верит в искренность арестованного.

«Он говорил, что хочет принять ислам, и извинялся. Конечно, все может быть, он может принять ислам и стать лучшим мусульманином. Если человек искренне извинился, мы готовы простить его. А так, я не видел искренности в его глазах», — указал Кадыров.

До этого стало известно, что Адам Кадыров получил очередную награду. Муфтий республики Салах Межиев вручил ему орден «За служение религии Ислам» I степени.

19 мая в социальных сетях появился ролик, на котором молодой человек сжигает Коран у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде. Подозреваемым стал 19-летний Никита Журавель. Его быстро нашли и арестовали. Он должен был находиться в СИЗО Волгограда, но из-за многочисленных обращений его перевезли в Чечню.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его 15-летний сын избивает Журавеля в СИЗО.

Ранее Адама Кадырова вызвали на боксерский поединок.