Защита обжаловала приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Сторона защиты обжаловала решение суда в отношении восьмерых фигурантов дела подрыве Крымского моста в 2022 году, которых приговорили к пожизненным срокам. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда в комментарии ТАСС.

«По теракту на Крымском мосту поступили две апелляционные жалобы от адвокатов», — передает агентство слова собеседника.

Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Их обвинили в теракте и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну дополнительно вменили контрабанду взрывчатки.

27 ноября суд приговорил всех фигурантов к пожизненным срокам лишения свободы. В ходе заседания подсудимые свою вину не признали.

По данным следствия, первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и другие лица организовали преступную группу для теракта на Керченском мосту в 2022 году. В ее состав вошли упомянутые граждане и другие люди. Изготовленное на территории Украины взрывное устройство замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Участники преступной группы привезли его на Крымский мост в грузовике. За рулем находился человек, не знавший об их планах. 8 октября 2022 года, когда грузовик ехал по мосту, соучастники активировали взрывное устройство.

Ранее следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.