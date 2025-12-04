На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Защита обжаловала приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

ТАСС: защита обжаловала пожизненные приговоры подорвавшим Крымский мост
true
true
true
close
Global Look Press

Сторона защиты обжаловала решение суда в отношении восьмерых фигурантов дела подрыве Крымского моста в 2022 году, которых приговорили к пожизненным срокам. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда в комментарии ТАСС.

«По теракту на Крымском мосту поступили две апелляционные жалобы от адвокатов», — передает агентство слова собеседника.

Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Их обвинили в теракте и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну дополнительно вменили контрабанду взрывчатки.

27 ноября суд приговорил всех фигурантов к пожизненным срокам лишения свободы. В ходе заседания подсудимые свою вину не признали.

По данным следствия, первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и другие лица организовали преступную группу для теракта на Керченском мосту в 2022 году. В ее состав вошли упомянутые граждане и другие люди. Изготовленное на территории Украины взрывное устройство замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Участники преступной группы привезли его на Крымский мост в грузовике. За рулем находился человек, не знавший об их планах. 8 октября 2022 года, когда грузовик ехал по мосту, соучастники активировали взрывное устройство.

Ранее следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами