Суд в Ростове вынес приговор фигурантам дела о подрыве Крымского моста

В Ростове к пожизненному сроку приговорили подорвавших Крымский мост в 2022 году

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Их обвинили в теракте и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну дополнительно вменили контрабанду взрывчатки.

Суд приговорил их всех к пожизненному лишению свободы. В ходе заседания подсудимые свою вину не признали.

По данным следствия, первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и другие лица создали группу для теракта на Керченском мосту в 2022 году. В группу вошли упомянутые граждане и другие люди. Малюк организовал изготовление взрывного устройства на Украине. Его замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Участники преступной группы привезли его на Крымский мост в грузовике. За рулем был человек, не знавший об их планах. 8 октября 2022 года, когда грузовик ехал по мосту, соучастники активировали взрывное устройство.

Ранее следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.