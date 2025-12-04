На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Идею депутатов о круглосуточных магазинах сочли нарушением прав россиян

Союз потребителей РФ: запрет круглосуточных магазинов нарушит права россиян
Александр Кряжев/РИА Новости

В России нельзя ограничивать работу круглосуточных магазинов, так как это будет нарушением прав граждан. Многие россияне работают допоздна, а по дороге домой покупают продукты и готовые блюда, и отсутствие открытых в это время супермаркетов вынудит их покупать еду в дорогих ресторанах, заявил НСН резко осудивший инициативу глава Союза потребителей Алексей Койтов.

Ограничения депутаты предложили в рамках борьбы с незаконной торговлей спиртным, однако сегодня в России уже действуют запреты на продажу алкоголя в вечернее и ночное время. Если же эти запреты по факту не работают, то возникают вопросы к качеству госконтроля, подчеркнул эксперт.

«Недоработки правоприменительной системы предлагают восполнить ограничением прав обычных потребителей», — пояснил он.

Койтов подчеркнул, что такие меры усложнят жизнь большого числа работающих до позднего времени людей, заставят их заранее беспокоиться о покупках или покупать еду в ресторанах втридорога.

«В общем, очень сомнительная инициатива», — заключил эксперт.

Напомним, о планах наделить власти российских регионов правом ограничивать работу круглосуточных магазинов сообщила газета «Известия» со ссылкой на инициативу заксобрания Кировской области. Ее авторы заявили, что круглосуточные магазины, нарушая установленные на федеральном уровне запреты, продолжают в ночное время незаконно торговать алкоголем, что создает на прилегающей к магазинам территории шум и криминогенную обстановку. Для решения проблемы депутаты предлагают закрепить за регионами право дополнительно ограничивать работу действующих в ночное время торговых точек.

Ранее стало известно о планах внести в Госдуму законопроект о запрете алкомаркетов в новостройках.

