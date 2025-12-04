В России хотят ограничить работу круглосуточных магазинов

Власти российских регионов могут получить право ограничивать работу круглосуточных магазинов. Об этом, ссылаясь на инициативу Законодательного собрания Кировской области, сообщает газета «Известия».

По мнению депутатов, которые уже внесли законопроект на рассмотрение Госдумы, небольшие круглосуточные магазины, нарушая установленные на федеральном уровне запреты, продолжают в ночное время незаконно торговать алкоголем. Как правило, такие магазины не имеют лицензии на розничную продажу алкоголя и торгуют не имеющим акцизных марок фальсификатом. Это создает на прилегающей к магазинам территории шум и криминогенную обстановку. Для решения проблемы депутаты предлагают закрепить за регионами право дополнительно ограничивать работу действующих в ночное время торговых точек.

28 ноября стало известно, что правительство Вологодской области вводит новые ограничения продажи алкоголя.

Ранее Таиланд снял более чем полувековой запрет на продажу алкоголя днем.