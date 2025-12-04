На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят ограничить работу круглосуточных магазинов

«Известия»: в России могут ограничить деятельность круглосуточных магазинов
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Власти российских регионов могут получить право ограничивать работу круглосуточных магазинов. Об этом, ссылаясь на инициативу Законодательного собрания Кировской области, сообщает газета «Известия».

По мнению депутатов, которые уже внесли законопроект на рассмотрение Госдумы, небольшие круглосуточные магазины, нарушая установленные на федеральном уровне запреты, продолжают в ночное время незаконно торговать алкоголем. Как правило, такие магазины не имеют лицензии на розничную продажу алкоголя и торгуют не имеющим акцизных марок фальсификатом. Это создает на прилегающей к магазинам территории шум и криминогенную обстановку. Для решения проблемы депутаты предлагают закрепить за регионами право дополнительно ограничивать работу действующих в ночное время торговых точек.

28 ноября стало известно, что правительство Вологодской области вводит новые ограничения продажи алкоголя.

Ранее Таиланд снял более чем полувековой запрет на продажу алкоголя днем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами