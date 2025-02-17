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В Приморском крае машина провалилась под лед

Автомобиль с людьми провалился под лед в Амурском заливе, никто не выжил
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Shutterstock

Автомобиль Toyota Probox провалился под лед в Приморском крае в Амурском заливе. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток. Новости».

«Только что под лед ушел белый Пробокс с людьми, никто не вынырнул», — говорится в сообщении.

Похожая история произошла 30 января. Тогда на Байкале машина с рыбаками внутри ушла под лед. Двое мужчин, отправившиеся на рыбалку на автомобиле УАЗ, не вышли на связь. Их знакомые забили тревогу и обратились за помощью. В салоне машины находились двое мужчин в возрасте 41 года и 65 лет без признаков жизни. Спасатели вытащили их на поверхность и передали сотрудникам полиции.

В начале этого месяца под лед на Байкале провалились конькобежцы. Два человека оказались в воде в проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега. Один из них, 62-летний мужчина, был спасен очевидцами, которые проезжали на судне на воздушной подушке. Второго мужчину спасти не удалось.

Ранее мужчина застрял на сломавшемся снегоходе посреди Байкала.

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