На Байкале овчарка за рулем авто провалилась под лед

На Байкале овчарка за рулем машины провалилась под лед

На Байкале овчарка в машине едва полностью не ушла под лед. Об этом сообщает МЧС России.

«МЧС России спасло четвероногого друга на Байкале. В 200 метрах от берега в Ольхонском районе автомобиль провалился под лед. Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из машины. В салоне осталась собака», — говорится в публикации.

В результате спасатели успели вызволить животное и достать автомобиль. Овчарка не пострадала.

3 марта в Самарской области легковой автомобиль, в салоне которого находились водитель и четыре пассажира, провалился под лед в затоне Ширчик. В том числе среди пассажиров были два ребенка.

На место происшествия приезжали сотрудники экстренных служб, которые успешно эвакуировали людей из транспортного средства. По данным Telegram-канала «Самара ДТП», водитель и несовершеннолетние не получили никаких травм. То же касается двух других пассажиров.

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