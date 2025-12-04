На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь экс-губернатора оказалась одним из руководителей рехаба, где избивали людей

SHOT: совладелицей «Антонов Pro» оказалась дочь экс-главы Владимирской области
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Одним из руководителей элитного рехаба «Антонов Pro» является Елена Власова, которая приходится дочерью первому губернатору Владимирской области Юрию Власову. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, блогер Максим Антонов основал рехаб вместе с женой Еленой Власовой. Женщина работала в центре, занимая позицию психолога. Она уверяла, что специализируется на работе с трудными подростками и коррекции пищевого поведения.

«Несколько дней назад Антонов и Власова вернулись из Таиланда, где были на отдыхе», — говорится в материале.

4 декабря Telegram-канал 112 сообщил, что в Московской области задержали основателя элитного рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова. Предварительно, 30 ноября один из постояльцев рассказал родственникам, что в центре людей избивают и морят голодом. Этой информацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и нагрянули в рехаб. Здесь они обнаружили свидетельства пыток и задержали сотрудников. В настоящее время Антонов находится на допросе.

Ранее в Московской области арестовали владелицу рехаба, где издевались над подростками.

