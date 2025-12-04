Дочь экс-губернатора оказалась одним из руководителей рехаба, где избивали людей

Одним из руководителей элитного рехаба «Антонов Pro» является Елена Власова, которая приходится дочерью первому губернатору Владимирской области Юрию Власову. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, блогер Максим Антонов основал рехаб вместе с женой Еленой Власовой. Женщина работала в центре, занимая позицию психолога. Она уверяла, что специализируется на работе с трудными подростками и коррекции пищевого поведения.

«Несколько дней назад Антонов и Власова вернулись из Таиланда, где были на отдыхе», — говорится в материале.

4 декабря Telegram-канал 112 сообщил, что в Московской области задержали основателя элитного рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова. Предварительно, 30 ноября один из постояльцев рассказал родственникам, что в центре людей избивают и морят голодом. Этой информацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и нагрянули в рехаб. Здесь они обнаружили свидетельства пыток и задержали сотрудников. В настоящее время Антонов находится на допросе.

Ранее в Московской области арестовали владелицу рехаба, где издевались над подростками.