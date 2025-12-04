На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендиректора рехаба в Подмосковье, где удерживали постояльцев, доставили в полицию

МВД: гендиректора реабилитационного центра в Подмосковье доставили в полицию
true
true
true
close
Global Look Press

Генерального директора реабилитационного центра в Московской области, где незаконно удерживали постояльцев, доставили в полицию. Об этом сообщило МВД РФ по Московской области в Telegram-канале.

«В территориальный отдел полиции были доставлены генеральный директор и трое работников данного учреждения для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

4 декабря Следственный комитет сообщил, что в Московской области задержали сотрудников двух реабилитационных центров. Кроме того, возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы постояльцев центра.

По информации Telegram-канала 112, среди задержанных — блогер и основатель элитного рехаба «Антонов PRO» Максим Антонов.

Как пишет 112, 30 ноября один из постояльцев сообщил родственникам, что в рехабе, расположенном в Видном, избивают людей и мучают голодом. После этого туда приехали силовики — они задержали Антонова, персонал и обнаружили свидетельства пыток.

Ранее в Подмосковье арестовали владелицу рехаба, где издевались над подростками.

