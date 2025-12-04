На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Следкоме рассказали о задержании сотрудников двух рехабов в Московской области

СК: в Подмосковье задержаны сотрудники двух реабилитационных центров
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Московской области задержали сотрудников двух реабилитационных центров. Возбуждены дела о незаконном лишении свободы их постояльцев, об этом сообщает Следственный комитет (СК) столичного региона в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что всего по уголовным делам задержаны восемь сотрудников рехабов.

«По данным следствия, действуя в составе организованной группы, сотрудники центров удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости. Подозреваемые самостоятельно устанавливали режим и правила пребывания постояльцев, систематически применяя к ним физическое насилие», — говорится в сообщении.

Стоимость пребывания в учреждении, уточнили следователи, достигала 80 тысяч рублей.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, заключили в СК.

4 декабря Telegram-канал 112 сообщил о задержании блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO». В его реабилитационном центре якобы пытали пациентов, утверждало СМИ. По данным канала, Антонова допрашивают.

В конце ноября 2025 года в Подмосковье арестовали владелицу рехаба в городе Дедовске Анну Хоботову.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами