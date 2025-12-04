В Следкоме рассказали о задержании сотрудников двух рехабов в Московской области

СК: в Подмосковье задержаны сотрудники двух реабилитационных центров

В Московской области задержали сотрудников двух реабилитационных центров. Возбуждены дела о незаконном лишении свободы их постояльцев, об этом сообщает Следственный комитет (СК) столичного региона в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что всего по уголовным делам задержаны восемь сотрудников рехабов.

«По данным следствия, действуя в составе организованной группы, сотрудники центров удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости. Подозреваемые самостоятельно устанавливали режим и правила пребывания постояльцев, систематически применяя к ним физическое насилие», — говорится в сообщении.

Стоимость пребывания в учреждении, уточнили следователи, достигала 80 тысяч рублей.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, заключили в СК.

4 декабря Telegram-канал 112 сообщил о задержании блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO». В его реабилитационном центре якобы пытали пациентов, утверждало СМИ. По данным канала, Антонова допрашивают.

В конце ноября 2025 года в Подмосковье арестовали владелицу рехаба в городе Дедовске Анну Хоботову.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.