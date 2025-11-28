На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, можно ли вешать гирлянды в подъезде и на балконе

Член комитета ТПП Крохин: гирлянды можно вешать в подъезде и на балконе
Al More/Shutterstock/FOTODOM

Утверждения о том, что за новогоднюю гирлянду на балконе и в подъезде можно получить штраф, не соответствуют действительности, поскольку это не является перепланировкой, реконструкцией или переустройством, сообщил в беседе с Tsargrad.tv председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

«Никаких согласий, собраний для того, чтобы украшать гирляндами подъезд или фасад, не требуется. Соответственно, никаких штрафов за это нет», — подчеркнул эксперт.

Самое главное в данном случае — соблюдение правил пожарной безопасности. Должно использоваться исправное оборудование, которое не содержит горючих, легко воспламеняющихся материалов, предупредил он.

Адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина до этого говорила, что размещение любых электросветовых украшений на окнах, дверях, балконах, фасадах и на общем имуществе дома подпадает под требования пожарной безопасности.

Нарушением, по ее словам, будет считаться использование несертифицированных гирлянд, перегрузка электросети или крепление оборудования на горючие конструкции.

Ранее россиянам рассказали, как украсить дом к Новому году 2026.

