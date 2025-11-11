В Москве иностранец жестоко избил собаку, его задержали

В Москве правоохранители задержали иностранца, который жестоко избил бездомную собаку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Инцидент произошел в Западном административном округе. Прохожие обратились к патрулю с информацией о том, что неизвестный мужчина избивает на Родниковой улице собаку. По прибытии на место ЧП правоохранители обнаружили травмированное животное и 37-летнего агрессора. По предварительной информации, мужчина нанес животному несколько ударов по телу тупым предметом.

» Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему животному оказана специализированная помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

