На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве иностранец жестоко избил собаку, его задержали

В Москве задержали иностранца, который жестоко избил уличную собаку
true
true
true

В Москве правоохранители задержали иностранца, который жестоко избил бездомную собаку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Инцидент произошел в Западном административном округе. Прохожие обратились к патрулю с информацией о том, что неизвестный мужчина избивает на Родниковой улице собаку. По прибытии на место ЧП правоохранители обнаружили травмированное животное и 37-летнего агрессора. По предварительной информации, мужчина нанес животному несколько ударов по телу тупым предметом.

» Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему животному оказана специализированная помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Петербурге мигрант-наркоман избил фельдшера скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами